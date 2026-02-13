Laura Álamo, profesora: “Tengo alumnos de tercero de la ESO que no saben leer. Enseño cosas que yo hacía en quinto de primaria”

“Que te paguen mal, que el alumnado te falte al respeto y que hagas horas de más todas las semanas y que no estén remuneradas... Que me apasione mi profesión no justifica tener que aguantarlo todo”. Laura Álamo, profesora de educación secundaria en un instituto público, resume así el malestar que llevó a decenas de miles de docentes catalanes a secundar el paro el pasado 11 de febrero.
Y generaba respeto entre el alumnado, de cualquier clase y condición
Los padres, en general, tenían bastante más interés que ahora
Si hubieras terminado los estudios, lo sabrías
Nos gusta pensar que antes el nivel era muchísimo más alta… » ver todo el comentario
¿ Y si los traumatizas???
www.filosofia.org/mfa/e1857ley.htm
¿Es porque son hijos de inmigrantes recien llegados y ellos o sus padres no han recibido la primaria o una primaria de la misma calidad?
¿Es porque ha bajado mucho la calidad de cursos anteriores?
¿Es porque les pasan de curso aunque no deberian pprque es peor?
...
Aunque claro, no soy pedagogo, pero el sentido común me dice que si no sabes multiplicar y en el siguiente curso te enseñan a multiplicar fracciones no creo que lo pilles, y si te pasan otra vez y tengas que hacer ecuaciones ya...
Por otro lado supongo que uno puede argumentar que las calculadoras existen, pero no valen para todas las materias. O, bueno, ahora en lugar de calculadoras tenemos AI.
Malos padres, un sistema insufiente y niños asubnormalados por el entorno.
si
En mi época que éramos de los primeritos ya leías este tipo de artículos sobre los grandes sabios de la EGB y como los de la ESO hacían pinta y colorea. Luego claro… llegábamos los de la ESO al mundo laboral y resulta que los grandes sabios de la EGB, BUP y COU no sabían hacer la O con un canuto igual.
La gente cambia… las generalizaciones a repetir nunca.