Laura Álamo, profesora: “Tengo alumnos de tercero de la ESO que no saben leer. Enseño cosas que yo hacía en quinto de primaria”

“Que te paguen mal, que el alumnado te falte al respeto y que hagas horas de más todas las semanas y que no estén remuneradas... Que me apasione mi profesión no justifica tener que aguantarlo todo”. Laura Álamo, profesora de educación secundaria en un instituto público, resume así el malestar que llevó a decenas de miles de docentes catalanes a secundar el paro el pasado 11 de febrero.

comentarios
Comentarios destacados:    
devil-bao
Empiezas a no corregir en rojo porque es agresivo y acabas así
ElenaCoures1
Antes no se pasaba de curso si no estabas capacitado y eso era un buen revulsivo
Y generaba respeto entre el alumnado, de cualquier clase y condición
Los padres, en general, tenían bastante más interés que ahora
Eukherio
#4 Siempre me hace gracia leer el relato de los abuelos cebolleta que idealizan un pasado que es más ficción que realidad. Anda que no habré estudiado yo con macarras que estaban ahí para hacer los años calentando la silla.
ElenaCoures1
#6 Hablar de algunas cosas del pasado que eran mejores, no significa idealizar el pasado
Si hubieras terminado los estudios, lo sabrías xD
Eukherio
#14 Veo que he pinchado hueso y has proyectado. ¿Estamos ante un caso de abandono escolar temprano que ahora que peina canas y querría volver?
Aitr
#6 Pues aunque me sorprenda por primera vez estoy de acuerdo con Elena. Son varios los profesores con los que he hablado y todos concuerdan en que los alumnos de hoy en día no aprobarían los exámenes que nosotros pasamos. A uno de ellos le hicieron bajar el nivel ya que era un descalabre. Siempre ha habido quinquis en todas las clases pero la mayoría de padres respetaban mucho más al profesorado que hoy en día. Hace unas semanas hablé con una que había tenido que expulsar unos días a varios…   » ver todo el comentario
Eukherio
#16 La mayor parte de la gente tiende a pensar que el pasado fue mejor, pero la realidad tiende a ser más tozuda. Yo soy profesor, he visto lo que hay de un lado y de otro, de cuando era alumno, y el cambio no es tan radical como pueda parecer. Conozco gente que estudió conmigo hasta bachillerato y que hoy en día no sabe hacer una regla de 3. Todos tuvimos más de una décadas de clase de inglés y muchos no pasan del Hello, how are you?

Nos gusta pensar que antes el nivel era muchísimo más alta…   » ver todo el comentario
aruleno
Y en Madrid además con las clases a 10 grados, por no poner la calefacción.
Eukherio
Cuando yo estaba en cuarto de la ESO, hace más de 20 años, había uno que no sabía leer y tenía los 18. Me hace gracia que algunos profesores piensen que ese tipo de problemáticas solo les pasa a ellos.
Suigetsu
#5 Siempre han existido casos así. Muy antiguamente no pasaban ni de curso y se quedaban en 2n de ESO (repetir un máximo de 2 veces por curso) . Ahora se aprueba casi a todo el mundo y es más fácil que lleguen a 3r y 4rt de ESO.
Eukherio
#8 Ya hace 20 años llegaban a 3º de la ESO, y alguno hasta 4º, y el que digo yo que no sabía leer era un macarra y tenía ese problema en particular, pero después se le daban bien las matemáticas y se tomaba en serio los exámenes, por sorprendente que parezca.
woody_alien
#5 Cuando estaba en EGB hace mas de 50 años te obligaban a perpetrar redacciones y resúmenes y leerlos en voz alta ante la clase, ahora no sé si lo hacen porque he visto espectáculos muy lamentables de gente tratando de leer textos y encasquillarse, no entonar correctamente las interrogaciones y exclamaciones y hacer un discurso a lo Borbón, empleando el mismo modo plano para todo el texto.
rubencho
#13 yo he estado en la eso con gente que tardaría en leer 3 minutos esto que escribo. Y no sabrían qué habían leído.
Eukherio
#13 En mi época no se leía tanto en alto, pero sí que lo hacían puntualmente los profesores de lengua, y cuando pillaban a alguno que no tenía nivel le metían refuerzos. El tema es que nadie tenía muy claro cómo ese había llegado hasta 4º de la ESO leyendo como un niño de primaria, pero el tío no tenía ni una dislexia ni nada, simplemente no sabía leer.
wictor69
Ningún alumno debería pasar de curso sin tener un mínimo de conocimientos no va a poder seguir el ritmo de la clase y va a ser un lastre para los demás, a mí hace eones me tocó tripitir tercero de BUP por mi afán de fumarme clases, conseguí el título cuando lo merecí
ElenaCoures1
#11 Enfoque racional y constructivo el tuyo
guillersk
#11 Fascistaaaaaaaa niñocida!!!!!!!!!

¿ Y si los traumatizas???
CharlesBrowson
Pues debería darle un tirón de orejas a las profesoras de segundo de la eso
arariel
En los tiempos del Sr. Moyano no pasaban estas cosas
www.filosofia.org/mfa/e1857ley.htm
capitan__nemo
¿Es porque estan viciados a los moviles y tablets (pantallas)?
¿Es porque son hijos de inmigrantes recien llegados y ellos o sus padres no han recibido la primaria o una primaria de la misma calidad?
¿Es porque ha bajado mucho la calidad de cursos anteriores?
¿Es porque les pasan de curso aunque no deberian pprque es peor?
...
Battlestar
#3 Yo apostaría por la ultima. Lo de pasar de curso porque si no se traumatizan aunque no hayan aprendido lo necesario para el siguiente curso no parece que se sostenga demasiado.
Aunque claro, no soy pedagogo, pero el sentido común me dice que si no sabes multiplicar y en el siguiente curso te enseñan a multiplicar fracciones no creo que lo pilles, y si te pasan otra vez y tengas que hacer ecuaciones ya...

Por otro lado supongo que uno puede argumentar que las calculadoras existen, pero no valen para todas las materias. O, bueno, ahora en lugar de calculadoras tenemos AI.
#19 Tronchador.
#12 Es todo un conjunto.
Malos padres, un sistema insufiente y niños asubnormalados por el entorno.
Barriales
#19 padres y niños asubnormalados.
Tronchador.
#23 Nada que alegar señoría.
guillersk
#3
si
#3
si
StuartMcNight
Laura Álamo tiene cara de tener edad de haber estudiado la ESO bastante más tarde que yo.

En mi época que éramos de los primeritos ya leías este tipo de artículos sobre los grandes sabios de la EGB y como los de la ESO hacían pinta y colorea. Luego claro… llegábamos los de la ESO al mundo laboral y resulta que los grandes sabios de la EGB, BUP y COU no sabían hacer la O con un canuto igual.

La gente cambia… las generalizaciones a repetir nunca.
aruleno
Huy si hubiera hecho la mili... , la cantidad de gente que se apuntaba para sacarse el graduado era exagerada, y la mayoría firmaba la asistencia con la huella dactilar. Estos debates han existido y existirán siempre.
