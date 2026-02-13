Laura Álamo, profesora: “Tengo alumnos de tercero de la ESO que no saben leer. Enseño cosas que yo hacía en quinto de primaria”

“Que te paguen mal, que el alumnado te falte al respeto y que hagas horas de más todas las semanas y que no estén remuneradas... Que me apasione mi profesión no justifica tener que aguantarlo todo”. Laura Álamo, profesora de educación secundaria en un instituto público, resume así el malestar que llevó a decenas de miles de docentes catalanes a secundar el paro el pasado 11 de febrero.