Un latido con Wi-Fi: investigadores de la UC Santa Cruz muestran cómo medir el pulso con routers baratos, sin wearables y con precisión clínica

Un sistema bautizado como Pulse-Fi logra captar el ritmo cardíaco de una persona a hasta 3 metros de distancia usando únicamente señales Wi-Fi y algoritmos de aprendizaje automático. El prototipo funciona con hardware de muy bajo coste (ESP32 de 5–10 dólares o Raspberry Pi de ~30 dólares) y mantiene la precisión en 17 posturas y situaciones distintas. La idea de que un router pueda “escuchar” el corazón sin necesidad de poner nada en la muñeca parece ciencia ficción.

| etiquetas: wi-fi , latido , precisión clínica , router , pulse-fi , raspberry pi
Torrezzno #2 Torrezzno
Imaginad si esto es posible la privacidad que podemos tener en casa. Tienen todo mapeado.

Openwrt siempre
arcangel2p #1 arcangel2p
5 dolares un esp32 dice. En AliExpress los puedes encontrar por la mitad :troll:
Davidavidú #3 Davidavidú
Ideal para instalarlo en drones asesinos. :foreveralone:
