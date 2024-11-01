Un latido con Wi-Fi: investigadores de la UC Santa Cruz muestran cómo medir el pulso con routers baratos, sin wearables y con precisión clínica

Un sistema bautizado como Pulse-Fi logra captar el ritmo cardíaco de una persona a hasta 3 metros de distancia usando únicamente señales Wi-Fi y algoritmos de aprendizaje automático. El prototipo funciona con hardware de muy bajo coste (ESP32 de 5–10 dólares o Raspberry Pi de ~30 dólares) y mantiene la precisión en 17 posturas y situaciones distintas. La idea de que un router pueda “escuchar” el corazón sin necesidad de poner nada en la muñeca parece ciencia ficción.
Openwrt siempre