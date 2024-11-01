LatentCSI convierte señales Wi-Fi en imágenes: potencial para IoT… y un nuevo frente de seguridad y privacidad

Investigadores del Institute of Science Tokyo presentan LatentCSI, un método que “traduce” la información de estado del canal (CSI) de redes Wi-Fi al espacio latente de un modelo de difusión preentrenado (tipo Stable Diffusion) para generar imágenes plausibles de una estancia. El avance abre opciones para hogares inteligentes, robótica o asistencia… y también obliga a repensar riesgos de vigilancia, fraude y cumplimiento normativo.
No es una X-ray cam. Produce imágenes plausibles condicionadas por el CSI y el prompt; los límites físicos (banda, SNR, geometría) mandan."
Puede usarse como alternativa o complemento a las camaras termicas que usan los swat. No sé si será mas barato.
Bravo, así sí. Se sospechaba que el potencial del rango inocuo (IRP) podría captar la influencia subyacente radiada en este tipo de escenarios (ETdE) pero esto supone una evidencia mucho más fuerte.