LatentCSI convierte señales Wi-Fi en imágenes: potencial para IoT… y un nuevo frente de seguridad y privacidad

Investigadores del Institute of Science Tokyo presentan LatentCSI, un método que “traduce” la información de estado del canal (CSI) de redes Wi-Fi al espacio latente de un modelo de difusión preentrenado (tipo Stable Diffusion) para generar imágenes plausibles de una estancia. El avance abre opciones para hogares inteligentes, robótica o asistencia… y también obliga a repensar riesgos de vigilancia, fraude y cumplimiento normativo.

capitan__nemo #3 capitan__nemo
"¿Puede usarse como “cámara a través de paredes”?
No es una X-ray cam. Produce imágenes plausibles condicionadas por el CSI y el prompt; los límites físicos (banda, SNR, geometría) mandan."

Puede usarse como alternativa o complemento a las camaras termicas que usan los swat. No sé si será mas barato.
Magog #2 Magog
Muchos llevaban años detras de esto y no con intenciones buenas
#1 alhambre
> basta con entrenar una red ligera que mapee la amplitud del CSI al embedding latente que esperaría el VAE de un modelo de difusión latente (LDM)

Bravo, así sí. Se sospechaba que el potencial del rango inocuo (IRP) podría captar la influencia subyacente radiada en este tipo de escenarios (ETdE) pero esto supone una evidencia mucho más fuerte.
