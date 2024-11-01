LatentCSI convierte señales Wi-Fi en imágenes: potencial para IoT… y un nuevo frente de seguridad y privacidad

Investigadores del Institute of Science Tokyo presentan LatentCSI, un método que “traduce” la información de estado del canal (CSI) de redes Wi-Fi al espacio latente de un modelo de difusión preentrenado (tipo Stable Diffusion) para generar imágenes plausibles de una estancia. El avance abre opciones para hogares inteligentes, robótica o asistencia… y también obliga a repensar riesgos de vigilancia, fraude y cumplimiento normativo.