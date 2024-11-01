edición general
Las ciudades vacías

En Barcelona, barrios como Gràcia, la turistificación avanza a un ritmo más rápido de lo que el barrio puede absorber. Los comercios tradicionales cierran y son sustituidos por negocios orientados al consumo rápido y al visitante extranjero. En apenas dos años, en un radio de 50 metros, han abierto cinco heladerías y varias cafeterías de franquicia, mientras que librerías y carnicerías han desaparecido. El resultado es una sensación creciente de expulsión simbólica: espacios donde los vecinos ya no se sienten bienvenidos.

No solo afecta el turismo al problema de acceso a la vivienda. El capitalismo actual esta llevando a un modelo de sociedad donde la concentracion de servicios e infraestructuras en grandes ciudades, en ciudades turisticas tienen encima doble problema: el turismo mas la concentración de personas en las grandes ciudades...

Vamos a ver, que en España la "España vaciada" no viene de que de repente todos los habitantes de esa zona se los haya tragado la tierra... se han ido en busca de…   » ver todo el comentario
Se llama capitalismo.

Mira que somos lentos como sociedad, parecemos Forrest Gump pero en idiota perdido.
#2 donde se ponga un buen comunismo...
#3 Yo te indico cual es el problema, lo de solucionarlo es para todos (ufff, esto si que suena a puto comunismo, virgen santa).

Aunque yo prohibiría las falacias, eso para empezar, al menos en debates serios sobre cómo sobrevivir :troll:

Aisssss... Si es que sois tan predecibles como elocuaces.
#4 te quieres prohibir? Sois tan tiernos...
#6 Badummmm Chassss

A ver, dime dónde está mi falacia, soy todo oídos xD

Ilumíname, fan de la secta :troll:
#7 a tu ritmo. No fuerces.
#9 Soy todo oídos pero sé perfectamente que no vas a responder, hasta ahí ha llegado tu capacidad.

Por ello te remito a #2, eres el vivo reflejo de lo que trataba de argumentar jocosamente :troll:
#10 tú feliz, yo feliz.
El desplazamiento demográfico no solo lo causa el turismo masivo si no también otro tema fundamental, que viene impuesto y del que no se habla mucho por ser politicamente incorrecto.
Pues es extraño, dado que en Barcelona disfrutan del triple combo progre (Hay-untamiento/Generalitat/Gobierno Central) desde hace unos cuantos años.
