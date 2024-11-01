Las Antípodas  

Según Crates de Malos, los cuatro grandes continentes que imaginó también tenían habitantes con sus nombres. Los oikoumenoi eran quienes poblaban el mundo conocido2. En el hemisferio norte, pero al otro lado del meridiano, se encontraban los perioeci. Justo debajo se encontraban los antoikoi, quienes habitaban la misma longitud, pero en el hemisferio sur. Por último, los antipodes eran quienes se encontraban en el lado opuesto al mundo conocido, cuyo nombre significaba literalmente pies opuestos.