LAORIE, un módulo lunar italiano - Eureka

El actual gobierno italiano está buscando aumentar su independencia dentro de la Agencia Espacial Europea (ESA), por lo que recientemente ha propuesto varios proyectos espaciales de temática muy variada. Uno de ellos es LAORIE, un módulo lunar desarrollado por la Agencia Espacial Italiana (ASI) y el Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) y el Consejo Nacional de Investigación (CNR) de Italia. La misión forma parte del programa Tierra-Luna-Marte (EMM) del INAF.