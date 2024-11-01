Lanzan un llamamiento urgente para salvar a Silver, un gato arrojado desde un coche en marcha en Tui

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, cuando una familia presenció cómo desde un vehículo se abría una ventanilla y el animal era lanzado al asfalto “como si su vida no valiera nada”, relatan desde la protectora. Silver impactó violentamente contra el suelo, sufriendo fractura del paladar y un fuerte golpe en un ojo, además del trauma provocado por la agresión. «A pesar del golpe y del miedo, este pequeño es un guerrero. Es un gatito joven, dulce y profundamente cariñoso. No guarda rencor; solo busca una mano que le acaricie...