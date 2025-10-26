Lanzada la primera nave de carga japonesa HTV-X a la ISS

El HTV-X es un carguero de segunda generación de 16 toneladas construido por Mitsubishi Heavy Industries (MHI) para la agencia espacial japonesa JAXA. Sus dimensiones son de 9 metros de longitud, 4,4 metros de diámetro y una envergadura de 18,2 metros con los paneles solares desplegados. Se trata de una versión más simple y barata del carguero HTV Kounoutori que incorpora las lecciones de diseño y operaciones de esta nave durante la última década.