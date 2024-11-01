Landlord economics: cuando tú eres el nuevo petróleo

Los hyperscalers no están invirtiendo seiscientos mil millones de dólares al año porque tengan un producto que vender —de hecho, la mayoría todavía pierde dinero con la IA—, sino porque están comprando el suelo digital antes de que se agote. Lo que están calculando es el alquiler que puedan cobrar a sus clientes durante las próximas décadas. Es lo que los economistas llaman una “renta de escasez”, un beneficio que no se obtiene por producir nada nuevo, sino por controlar un recurso que los demás necesitan y no pueden conseguir en otro si