Lanchas rápidas hundidas con un portaaviones: el desproporcionado coste de la Operación Lanza del Sur

Las guerras se han medido durante mucho tiempo por su gasto en «sangre y tesoro», es decir, sus costes humanos y financieros. De hecho, Donald Trump lleva mucho tiempo utilizando esta expresión como criterio para juzgar la conveniencia de desplegar las fuerzas estadounidenses, desde sus críticas a la guerra de Afganistán en 2013. Ahora, Trump ha lanzado su propia operación militar en la que Estados Unidos está gastando mucho más que su adversario.
Si se ha decidido que hay que evitar que entren, que se haga con todos los medios necesarios. Incluido el uso de la fuerza en nuestras fronteras.
Si Europa hiciese algo equivalente en el estrecho, igual los beneficios para la sociedad de una bajada drástica en el tráfico de drogas valdrían la pena. Es una vergüenza los medios que destinamos contra el narcotráfico para el enorme daño social que hace.
Sin embargo, la legalizacion de la maria en california hizo mucha pupa a los cárteles mexicanos
Pero si se ha decidido que hay que evitar que entren en el país, que se haga bien: sin poner en peligro a nuestra gente por falta de medios y sin miramiento ninguno hacia los traficantes que tanto daño hacen.
Sino es por Venezuela, entrará por otro lado
Igual lo que tenían que hacer es perseguir al consumidor, empezando por el congreso