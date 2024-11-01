edición general
Lanchas rápidas hundidas con un portaaviones: el desproporcionado coste de la Operación Lanza del Sur

Las guerras se han medido durante mucho tiempo por su gasto en «sangre y tesoro», es decir, sus costes humanos y financieros. De hecho, Donald Trump lleva mucho tiempo utilizando esta expresión como criterio para juzgar la conveniencia de desplegar las fuerzas estadounidenses, desde sus críticas a la guerra de Afganistán en 2013. Ahora, Trump ha lanzado su propia operación militar en la que Estados Unidos está gastando mucho más que su adversario.

#1 sliana
para eeuu el gasto es 0, ese portaaviones iba a estar en algun lado, los aviones y helicopteros iban a volar y la municion se iba a disparar. se ahorran lanzar un señuelo si acaso.
#7 username
#1 no tienes mucha idea de cómo se gestiona una operación militar no?
DrEvil #10 DrEvil
#5 El hecho de que haya múltiples medios de llegada no quita que haya que luchar con fiereza contra todos ellos.
Si se ha decidido que hay que evitar que entren, que se haga con todos los medios necesarios. Incluido el uso de la fuerza en nuestras fronteras.
DrEvil #3 DrEvil
El coste es grande, pero habría que compararlo con el beneficio.

Si Europa hiciese algo equivalente en el estrecho, igual los beneficios para la sociedad de una bajada drástica en el tráfico de drogas valdrían la pena. Es una vergüenza los medios que destinamos contra el narcotráfico para el enorme daño social que hace.
#4 kaos_subversivo
#3 sin embargo, la realidad es cabezona y una y otra vez demuestra que la guerra contra las drogas no se gana con las armas.
Sin embargo, la legalizacion de la maria en california hizo mucha pupa a los cárteles mexicanos
DrEvil #9 DrEvil
#4 Si se decide legalizar, que se legalice. Esa es otra discusión.
Pero si se ha decidido que hay que evitar que entren en el país, que se haga bien: sin poner en peligro a nuestra gente por falta de medios y sin miramiento ninguno hacia los traficantes que tanto daño hacen.
#5 malditopendejo
#3 asumiendo que los cargamentos majos llegan encarguemos....tumbar unas cuantas lanchas en el estrecho iba a servir para poco.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#3 La droga va donde se consume

Sino es por Venezuela, entrará por otro lado

Igual lo que tenían que hacer es perseguir al consumidor, empezando por el congreso
Dene #8 Dene
#3 el beneficio es acojonar a medio mundo. Y en las pérdidas, que nadie considerará a este país como fiable los próximos 100 años
DrEvil #11 DrEvil
#8 Todo eso que nos llevamos los demás. No le tengo ningún aprecio a zanahorio.
