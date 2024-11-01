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Ladrones de símbolos. De cómo el fascismo copia y adapta simbología ajena
Repasando la historia de los fascismos, vemos como tanto ante como ahora, una de sus estrategias es la copia de diversos símbolos o estética izquierdistas.
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fascismo
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copia
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izquierda
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Anarquismo
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#1
Dakaira
Y ya no solo el símbolo, cuando se ponen dignos a defender ideas porque les conviene en ese momento es mucho más ridículo...
Ahora les da por ser los más feministas del lugar, no porque les importen las mujeres ni de aquí, ni de irán ni de ningún sitio.
No tienen originalidad, ni principios, ni discurso.
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#2
uyquefrio
*
¿Solo el fascismo? Es un comportamiento general de la derecha y del capital (especialista en vaciar de mensaje real y capitalizar luchas sociales, pero ese es otro tema) y aquí lo vemos en partido popular o en el sindicado solidaridad, AN, MSR... por poner unos ejemplos rápidos de como se apropian y desvirtúan términos (que si bien no son de nadie no hace falta ser muy listo para ver la jugada y la intención orweliana que hay detrás).
Están a cuatro eufemismos de llamar apoyo mutuo a la uberización de la sociedad...
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Ahora les da por ser los más feministas del lugar, no porque les importen las mujeres ni de aquí, ni de irán ni de ningún sitio.
No tienen originalidad, ni principios, ni discurso.
Están a cuatro eufemismos de llamar apoyo mutuo a la uberización de la sociedad...