El lado oscuro de salvarnos del cambio climático: una crisis económica de proporciones bíblicas

Estamos jodidos. No se me ocurre otra forma de decirlo. Por un lado, el cambio climático avanza cada vez más rápido pintando un futuro bastante catastrófico. Y, por el otro, la misma lucha contra el cambio climático nos puede llevar a una crisis financiera que convierta a la de 2007 en un resfriado. Y no, aunque parezca exagerado, no lo es. A veces olvidamos que a lo que nos enfrentamos es a la mayor reconversión industrial de la Historia de la Humanidad y vistos los antecedentes, lo mejor es abrocharnos el cinturón porque vienen curvas.