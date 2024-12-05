Qué es el lado oculto de la Luna y por qué es importante investigarlo

Se sospecha que la zona alberga minerales y tierras raras de alto valor, y que sus condiciones la convierten en una candidata para una futura base y para la instalación de radiotelescopios. La cara oculta de la Luna es un territorio singular, pues no se puede observar desde la Tierra. Esta peculiaridad hizo que se creyera que esta zona estaba siempre a oscuras, aunque en realidad recibe tanta luz solar como su contraparte.
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"NASA on Thursday postponed a mission to send four astronauts around the moon and back to Earth until April 2026."
5 de diciembre de 2024.
En todo caso, como dices, habrían hecho coincidir parte de la guerra de Irán con la misión Artemis II, pero no al revés.
Digo que pudiendo hacerlo coincidir, lo hicieron coincidir. Lo haría cualquiera que tuviera esa oportunidad y más sabiendo el juego que da la NASA internacionalmente.
Dejad vuestras soflamas falaces fuera de la ciencia, por favor.
www.meneame.net/m/ciencia/artemis-ii-gran-mision-lunar-envuelta-exager