Qué es el lado oculto de la Luna y por qué es importante investigarlo

Se sospecha que la zona alberga minerales y tierras raras de alto valor, y que sus condiciones la convierten en una candidata para una futura base y para la instalación de radiotelescopios. La cara oculta de la Luna es un territorio singular, pues no se puede observar desde la Tierra. Esta peculiaridad hizo que se creyera que esta zona estaba siempre a oscuras, aunque en realidad recibe tanta luz solar como su contraparte.