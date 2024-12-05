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Qué es el lado oculto de la Luna y por qué es importante investigarlo

Qué es el lado oculto de la Luna y por qué es importante investigarlo

Se sospecha que la zona alberga minerales y tierras raras de alto valor, y que sus condiciones la convierten en una candidata para una futura base y para la instalación de radiotelescopios. La cara oculta de la Luna es un territorio singular, pues no se puede observar desde la Tierra. Esta peculiaridad hizo que se creyera que esta zona estaba siempre a oscuras, aunque en realidad recibe tanta luz solar como su contraparte.

| etiquetas: luna , misión lunar , universo
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13 comentarios
9 2 0 K 156 ciencia
Comentarios destacados:    
Sinfonico #1 Sinfonico
En el lado culto es donde están las bibliotecas todas
1 K 15
efectogamonal #2 efectogamonal
Donde apunta el dedo de un pedofilo para que el resto del mundo mire, mientras que su socio genocida pueda seguir ejecutando su genocidio impunemente en Gaza y el Líbano, siguiente pregunta {0x1f525}
9 K 107
Malinke #4 Malinke
#2 que coincidiera el bombardeo de Irán con el espectáculo que se tienen montado con el Artemis, no creo que fuera casualidad.
1 K 31
carademalo #6 carademalo
#4 www.nytimes.com/2024/12/05/science/nasa-moon-artemis-delayed-2027.html

"NASA on Thursday postponed a mission to send four astronauts around the moon and back to Earth until April 2026."

5 de diciembre de 2024.

En todo caso, como dices, habrían hecho coincidir parte de la guerra de Irán con la misión Artemis II, pero no al revés.
2 K 34
Malinke #8 Malinke
#6 evidentemente el lanzamiento sólo se puede hacer con las condiciones óptimas y todo bien supervisado.
Digo que pudiendo hacerlo coincidir, lo hicieron coincidir. Lo haría cualquiera que tuviera esa oportunidad y más sabiendo el juego que da la NASA internacionalmente.
2 K 43
efectogamonal #7 efectogamonal
#4 No lo dudes ni por un segundo {0x1f525}
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Malinke #9 Malinke
#7 pudiendo hacerlo, claro que lo hicieron.
1 K 31
carademalo #5 carademalo
#2 El Programa Artemis se estableció en 2017 bajo Trump, y los contratos con SpaceX se realizaron bajo el mandato de Biden, es decir, todo antes de lo de Epstein y lo de Gaza, y con otro presidente que no era Trump de por medio.

Dejad vuestras soflamas falaces fuera de la ciencia, por favor.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
La cara oculta de la luna está más expuesta a impactos de meteoritos
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Cehona #10 Cehona
foto mandada desde la nave Artemis II panoramica del espacio  media
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carademalo #12 carademalo
#10 Qué manía con meter política en un meneo de ciencia. A ver qué coño pinta aquí una foto del alma de Ayuso.
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cocolisto #11 cocolisto
Después de Pink Floyd, todo lo que se diga sobre la cara oscura de la luna está de más.
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menéame