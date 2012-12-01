La Nueva Frontera

Desde 1492 los españoles se proyectaron sobre todo un continente, desplegándose por un inmenso territorio que excedía, con diferencia, las dimensiones, no ya de la Península Ibérica, sino de todo el Occidente cristiano medieval. En América los españoles descubrieron una faceta de sí mismos que ignoraban. Se encontraron situados en medio de un universo cultural que les resultaba absolutamente desconocido y que les obligó a redefinirse. Allí su experiencia acumulada de 800 años de lucha en la frontera reveló una formidable potencialidad.