En 2024 ‘The Wall Street Journal’ informó que un inversor estadounidense, Stephen P. Lynch, habría estado tratando de comprar el gasoducto Nord Stream 2, uno de cuyos ramales permanece intacto. El portavoz del Kremlin aprovechó la ocasión para negar que Rusia busque presionar a Estados Unidos con un presunto cierre de las operaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el mar Negro, tras ser preguntado sobre esta posibilidad.