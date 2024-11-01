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El Kremlin acusa a Estados Unidos de querer controlar los gasoductos Nord Stream

El Kremlin acusa a Estados Unidos de querer controlar los gasoductos Nord Stream

En 2024 ‘The Wall Street Journal’ informó que un inversor estadounidense, Stephen P. Lynch, habría estado tratando de comprar el gasoducto Nord Stream 2, uno de cuyos ramales permanece intacto. El portavoz del Kremlin aprovechó la ocasión para negar que Rusia busque presionar a Estados Unidos con un presunto cierre de las operaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el mar Negro, tras ser preguntado sobre esta posibilidad.

| etiquetas: kremlin , rusia , washington , eeuu , putin , trump , nordstream
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2 comentarios
4 1 0 K 75 actualidad
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Bueno, eso se intuía desde que todos veíamos como los alemanes se ponían a cuatro patas cuando recibían a sus amos de los Estados Unidos.
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calde #2 calde
Oye, su no me lo dicen, no me lo creería...
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menéame