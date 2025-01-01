edición general
Kilmar Abrego García podría ser deportado a Uganda, según un funcionario (En)

La administración Trump podría intentar deportar a Kilmar Abrego García a Uganda días después de que fuera liberado de la detención preventiva, según un funcionario del DHS.

kilmar abrego garcía , trump , eeuu , uganda
themarquesito
Probablemente lo mejor que pueda hacer Kilmar sea pedir asilo político en España, que la persecución política está espectacularmente acreditada.
Verdaderofalso
#1 aparte de una denuncia de las que duelen de verdad al gobierno de los eeuu
