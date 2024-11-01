edición general
Kilian Jornet culmina States of Elevation: 72 cumbres de más de 4000 metros y más de 5.000 km en 31 días

Tras un mes de esfuerzo continuo y más de 123.000 metros ascendidos, Kilian Jornet ha completado States of Elevation, un proyecto que redefine la autosuficiencia en la montaña.

wata #1 wata
Que no se le reconozca en España a Jornet sus logros no deja de sorprenderme.
#2 To_lo_loco
Primer párrafo: “ 31 días… 5145km recorridos… todo con medios propios”.

Una media de km al día de 165km al día. Te tienes que reír.

Un piloto de avión también lo hará con “medios propios” e imagino que tendrá un récord mayor.

Lo de estas noticias es como el libro de Guinnes Records, del tío con uñas más largas. Que piensas: quién te limpiará el culo hijo mío….
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 es que además en cuesta y corriendo. Este tío es sobrehumano
powernergia #5 powernergia
#2 Y 3800 metros de desnivel positivo, diarios.
#4 MyNameIsEarl
The GOAT!!!!
