·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8919
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
5367
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5286
clics
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
6337
clics
Haiku "de la lucha de clases"
4508
clics
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incómoda
más votadas
536
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
795
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
484
Lo que la radio contó y la tele no mostró: el homenaje a Palestina en San Mamés
410
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
409
El desplazamiento de los palestinos en Gaza por la ofensiva de Israel es "un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
58
clics
Kilian Jornet culmina States of Elevation: 72 cumbres de más de 4000 metros y más de 5.000 km en 31 días
Tras un mes de esfuerzo continuo y más de 123.000 metros ascendidos, Kilian Jornet ha completado States of Elevation, un proyecto que redefine la autosuficiencia en la montaña.
|
etiquetas
:
kilian
,
culmina
,
proyecto
,
states of elevation
18
3
0
K
256
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
3
0
K
256
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
wata
Que no se le reconozca en España a Jornet sus logros no deja de sorprenderme.
0
K
16
#2
To_lo_loco
Primer párrafo: “ 31 días… 5145km recorridos… todo con medios propios”.
Una media de km al día de 165km al día. Te tienes que reír.
Un piloto de avión también lo hará con “medios propios” e imagino que tendrá un récord mayor.
Lo de estas noticias es como el libro de Guinnes Records, del tío con uñas más largas. Que piensas: quién te limpiará el culo hijo mío….
0
K
7
#3
Torrezzno
#2
es que además en cuesta y corriendo. Este tío es sobrehumano
0
K
19
#5
powernergia
#2
Y 3800 metros de desnivel positivo,
diarios
.
0
K
11
#4
MyNameIsEarl
The GOAT!!!!
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Una media de km al día de 165km al día. Te tienes que reír.
Un piloto de avión también lo hará con “medios propios” e imagino que tendrá un récord mayor.
Lo de estas noticias es como el libro de Guinnes Records, del tío con uñas más largas. Que piensas: quién te limpiará el culo hijo mío….