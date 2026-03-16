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Kike, dueño de un taller, sobre el trabajo en los jóvenes: "la juventud es que no va, es que no va ni de estudiar ni de trabajar"

Kike, dueño de un taller, sobre el trabajo en los jóvenes: "la juventud es que no va, es que no va ni de estudiar ni de trabajar"

A pesar del crecimiento de su empresa, Kike afirma que encontrar trabajadores cualificados se ha convertido en uno de los grandes problemas del sector. “La juventud es que no va, es que no va ni de estudiar ni de trabajar”, sostiene. En su opinión, las redes sociales han generado expectativas irreales y muchos jóvenes prefieren intentar convertirse en influencers antes que formarse en oficios tradicionales como la mecánica, la carpintería o la construcción.

| etiquetas: taller , mecánico , trabajadores , jóvenes
4 1 1 K 49 Empresarios
8 comentarios
4 1 1 K 49 Empresarios
obmultimedia #1 obmultimedia
La juventud de ahora ha despertado y no quiere trabajos de mierda mal remunerados haciendo mas horas que un reloj.
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#2 z1018
#1 y si no tienes formación profesional ni estudios superiores, exactamente de qué quieren trabajar.

El tema es que hoy, las profesiones manuales clásicas sobre todo todas las relacionadas con la construcción y la mecánica están bien remuneradas porque hay escasez, si no aprovechan ahora no sé cuándo lo van a hacer.
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#5 Alexfighter
#1 A ver, yo no diría tanto que ha despertado. Muchos siguen dormidos y soñando, solo que ahora es con hacerse influencer cuando antes era con ser futbolista, que requiere más dedicación y esfuerzo de lo que creen verle a los otros en Youtube o TikTok.

Yo creo que hay las dos cosas, y a veces a la vez:
Una la que tu dices, que nadie quiere ser esclavo.
Otra que muchos no se dan cuenta que pegar el pelotazo no es fácil.
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YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
lo dice un SER DE LUZ que ya tiene la vida resuelta y con vivienda en propiedad y todo que SÍ HA PODIDO PAGAR GRACIAS A SU TRABAJO... ¿sabe este ser de luz que la gente joven ya no tiene esa "recompensa" por su trabajo... es decir, al menos un techo propio donde dormir y hacer un proyecto de vida? SABE QUE ES LA GENERACIÓN A LA QUE PERTENECE LA QUE NO QUIERE que se haga más vivienda porque entonces le pierden valor a sus viviendas y se les acaba el chollazo? te tenía que caer un coche…   » ver todo el comentario
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#6 MenéameApesta
Quién va a querer trabajar para un gañán de estos.
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#7 okeil
Cada vez es más difícil encontrar gente que te lleve el taller y te puedas quedar en casita y llevándote lo gordo. Evidentemente, los que valen, están muy cotizados ...
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#8 Leon_Bocanegra
#_4
SABE QUE ES LA GENERACIÓN A LA QUE PERTENECE LA QUE NO QUIERE que se haga más vivienda


El nivel de tus gilipolleces se mantiene en claro ascenso diario.
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#3 Alexfighter
Y lo dice en una entrevista con un yutuber. Bravo.
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menéame