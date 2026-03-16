Kike, dueño de un taller, sobre el trabajo en los jóvenes: "la juventud es que no va, es que no va ni de estudiar ni de trabajar"

A pesar del crecimiento de su empresa, Kike afirma que encontrar trabajadores cualificados se ha convertido en uno de los grandes problemas del sector. “La juventud es que no va, es que no va ni de estudiar ni de trabajar”, sostiene. En su opinión, las redes sociales han generado expectativas irreales y muchos jóvenes prefieren intentar convertirse en influencers antes que formarse en oficios tradicionales como la mecánica, la carpintería o la construcción.
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El tema es que hoy, las profesiones manuales clásicas sobre todo todas las relacionadas con la construcción y la mecánica están bien remuneradas porque hay escasez, si no aprovechan ahora no sé cuándo lo van a hacer.
Yo creo que hay las dos cosas, y a veces a la vez:
Una la que tu dices, que nadie quiere ser esclavo.
Otra que muchos no se dan cuenta que pegar el pelotazo no es fácil.
SABE QUE ES LA GENERACIÓN A LA QUE PERTENECE LA QUE NO QUIERE que se haga más vivienda
El nivel de tus gilipolleces se mantiene en claro ascenso diario.