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Kevin Spacey regresa en 'Torrente presidente'

El actor dos veces ganador de un premio Oscar asistió al inicio del derrumbe de su carrera tras ser acusado de agresión sexual a un menor en 2017. Tras ser exonerado y prolongar su exilio Santiago Segura lleva a Kevin Spacey al cine español con un papel en Torrente presidente como el gran villano de la sexta entrega de la taquillera saga.

| etiquetas: kevin spacey , santiago segura , torrente
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5 comentarios
5 1 2 K 47 actualidad
Ze7eN #1 Ze7eN
Fantástico spoiler por si alguien quería ver la película.
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#5 Suleiman
#1 Después de esto, ya no la veo.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
Kevin Spacey: “Si me llama Scorsese o Tarantino, todo terminará"
www.meneame.net/story/kevin-spacey-house-of-cards-estar-arruinado-sin-

Se ha tenido que conformar con Segura.
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woody_alien #3 woody_alien
Si, bueno. Y Sutherland protagonizó "Virus" por dinero, y Malcolm McDowell e Iggy Pop salían en Tank Girl, y ...
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Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Pues Alec Baldwin hizo lo mismo y ya vemos como termino.
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menéame