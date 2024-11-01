Kevin Spacey regresa en 'Torrente presidente'

El actor dos veces ganador de un premio Oscar asistió al inicio del derrumbe de su carrera tras ser acusado de agresión sexual a un menor en 2017. Tras ser exonerado y prolongar su exilio Santiago Segura lleva a Kevin Spacey al cine español con un papel en Torrente presidente como el gran villano de la sexta entrega de la taquillera saga.
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Se ha tenido que conformar con Segura.