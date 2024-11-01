·
17
meneos
27
clics
Kallas reconoce "un gran problema" en la división reinante en la UE sobre las sanciones contra Israel
La jefa diplomática de la UE no se ve "muy optimista" al respecto: "Sin una voz unida, no hay una voz global"
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
ue
,
kallas
12 comentarios
#2
Supercinexin
Ella es El Problema. Ésta mujer personifica la decadencia y la inmoralidad europeas en estado puro.
10
K
127
#8
sotillo
#2
Con lo sencillo que es, la contundencia y fuerza de las sanciones a Rusia la extrapolan a la barbarie de Israel y las multiplicas por 1000, te quedas corta pero ya parece que haces algo
2
K
45
#12
Supercinexin
#8
Básicamente Israel es de los suyos, ideológicamente, y ella y los europeos que son como ella ve reflejada en Israel lo que le gustaría ser y en los palestinos lo que le gustaría hacerle a los rusos: todos terroristas y arrasar su civilización. Así de claro.
0
K
16
#1
Tkachenko
Sí Katja, es lo que tiene ser unos vasallos lamebotas
3
K
60
#3
z1018
¿Y con respecto a la negociación con Trump sobre los aranceles no hay división?
4
K
57
#4
BastardWolf
Zorra, complice
3
K
49
#7
Y_digo_yo
Mira que es fácil seguir los derechos universales... La UE no debe apartarse de eso. Debe ser la regla del pulgar, la navaja de Ocam que no deje lugar a dudas ni interpretaciones en estos casos.
2
K
32
#9
sotillo
#7
¿Y no decían que hay una ley que obliga a los dirigentes de la Unión Europea a perseguir de oficio los delitos de genocidio?
0
K
12
#6
pirat
Esta y la úlcera... y luego dicen que si las mujeres...
0
K
7
#10
veratus_62d669b4227f8
Haya vivido bajo la bota de la urss o no, tiene razón y la noticia habla sobre Israel y la posicion de la UE, no se si te has dado cuenta.
0
K
7
#11
veratus_62d669b4227f8
Las leyes o acuerdos internacionales se cumplen o no en función de quién sea el atacante y quién el atacado, se puede bombardear a poblacion civil, como hizo la OTAN en Yugoslavia (
es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_de_la_OTAN_sobre_Yugoslavia
) y tambien como estan haciendo los Sionistas , con el apoyo de la mayor parte de los Israelies, (
www.jpost.com/spanish/omg/article-792017
) . No existe eso de instituciones internacionales capaces de hacer nada, no con la mayoria del planeta…
0
0
K
7
#5
AntiTankie
El tachi no puede ver a kallas porque es anti rusa de toda la vida y ademas sabe de que habla porque lo ha vivido, el tachi es un tankie que nunca disfruto de las consecuencias de vivir bajo la bota soviética/Rusa
2
K
-22
