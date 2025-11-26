edición general
Un juzgado de Granada investiga si la influencer "Barbie Gaza" incitó al odio y defendió al grupo terrorista Hamás

Admite a trámite una denuncia del colectivo Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) que le achaca «teorías conspirativas antisemitas»

Asimismov #7 Asimismov
#4 pero no basta, están aquí con ACOM usando la justicia española para perseguir a españoles por sus ideas y opiniones.
Contra eso hay que manifestarse.
2 K 34
wildseven23 #2 wildseven23
Qué puto asco da este país.
1 K 15
Asimismov #3 Asimismov
#2 ACOM es una asociación de sionistas.
3 K 45
salteado3 #8 salteado3 *
#3 Como las decenas de asociaciones de amigos de Israel y nombres parecidos (varios por provincia) que se montan con el único propósito de limpiar la imagen internacional persiguiendo y denunciando a todo quisqui.

Decenas de "hazteoir".
3 K 47
sotillo #9 sotillo
#3 Lo peor de Israel a la puerta de tu casa
0 K 10
#5 Dalecañatorete
#2 Tienes libre movimiento por Europa, lo sabías?
Le va a salir carillo el crucero, menos mal que lo disfrutó.
2 K -16
sotillo #10 sotillo
#5 No tan caro para lo que les gustaría hacerla, les encanta secuestrar y violar a opositores
0 K 10
#6 arreglenenlacemagico *
#2 asco da que si piensas que se han vulnerado derechos o libertades denuncies? cadenaser.com/galicia/2025/11/26/no-hay-delito-de-odio-en-la-expulsion se llama estado de derecho y no esta para darte la razon
1 K 19
#1 guillersk *
Si, siguiente pregunta
0 K 11

