8
meneos
50
clics
Un juzgado de Granada investiga si la influencer "Barbie Gaza" incitó al odio y defendió al grupo terrorista Hamás
Admite a trámite una denuncia del colectivo Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) que le achaca «teorías conspirativas antisemitas»
|
etiquetas
:
barbie gaza
,
juzgado
,
investigacion
,
incitacion
,
odio
7
1
0
K
73
actualidad
10 comentarios
#7
Asimismov
#4
pero no basta, están aquí con ACOM usando la justicia española para perseguir a españoles por sus ideas y opiniones.
Contra eso hay que manifestarse.
2
K
34
#2
wildseven23
Qué puto asco da este país.
1
K
15
#3
Asimismov
#2
ACOM es una asociación de sionistas.
3
K
45
#4
woody_alien
*
#3
Sep -
es.wikipedia.org/wiki/Leyes_contra_el_BDS
1
K
24
#8
salteado3
*
#3
Como las decenas de asociaciones de amigos de Israel y nombres parecidos (varios por provincia) que se montan con el único propósito de limpiar la imagen internacional persiguiendo y denunciando a todo quisqui.
Decenas de "hazteoir".
3
K
47
#9
sotillo
#3
Lo peor de Israel a la puerta de tu casa
0
K
10
#5
Dalecañatorete
#2
Tienes libre movimiento por Europa, lo sabías?
Le va a salir carillo el crucero, menos mal que lo disfrutó.
2
K
-16
#10
sotillo
#5
No tan caro para lo que les gustaría hacerla, les encanta secuestrar y violar a opositores
0
K
10
#6
arreglenenlacemagico
*
#2
asco da que si piensas que se han vulnerado derechos o libertades denuncies?
cadenaser.com/galicia/2025/11/26/no-hay-delito-de-odio-en-la-expulsion
se llama estado de derecho y no esta para darte la razon
1
K
19
#1
guillersk
*
Si, siguiente pregunta
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
Contra eso hay que manifestarse.
Decenas de "hazteoir".
Le va a salir carillo el crucero, menos mal que lo disfrutó.