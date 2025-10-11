La justicia vuelve a Álvaro Uribe para encontrar respuestas por los asesinatos de Jesús María Valle y Eduardo Umaña

Una vez más la justicia colombiana tiene entre ojos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta semana, la jueza Claudia Castro, del circuito especializado de Medellín, compulsó copias para que la Fiscalía investigue al expresidente, a su hermano Santiago Uribe y a un general retirado del Ejército por su presunta participación en el asesinato de los defensores de derechos humanos Jesús María del Valle y Eduardo Umaña Mendoza, en la década de los noventa.