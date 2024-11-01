edición general
La justicia da el primer paso para investigar a Daniel Esteve (Desokupa) por amenazar a Pablo Iglesias

El juez señala en un auto que los “hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y da traslado a la fiscalía

Rogue #3 Rogue
A ver si empieza la justicia con cosillas como éstas a ganarse la credibilidad perdida.
Solinvictus #4 Solinvictus
He vistos investigar al novio de ayuso y salir condenado el fiscal, como Aguirre se escapaba más allá de la nube de contaminación de los municipales, uno con exbigote mandaba que el pueda hacer que haga. Pero todos estos recuerdos se perderán como lagrimas en la lluvia igual que esta investigación.
elGude #2 elGude
No va a volver a usar la escusa de la IA, ¿Verdad?
The_Ignorator #1 The_Ignorator
Ya jaleó las escuadras, la mascota favorita de los los medios para hablar de "okupacion"; y el honrado empresario ya puso pancartas en edificios para remover el avispero, a la par que convocaba a padres preocupados (excepto a la hora de cenar, que ahi ya se iba con su amigo Alvise)
¿Juguete amortizado?
