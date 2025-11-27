La Justicia condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de cárcel y de inhabilitación por revelar el episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco

La Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ex dueños de La Fábrica de la Tele y actuales propietarios de La Osa Producciones, productora de Malas Lenguas,Directo al Grano (La 1) y No somos Nadie en TEN...