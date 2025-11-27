edición general
La Justicia condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de cárcel y de inhabilitación por revelar el episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco

La Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ex dueños de La Fábrica de la Tele y actuales propietarios de La Osa Producciones, productora de Malas Lenguas,Directo al Grano (La 1) y No somos Nadie en TEN...

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Que te crees que por que a esos dos los condenen las productoras van a cerrar, ademas la recurrirán y otra tira de años hasta que salga otra resolución
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... a dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión...
#4 Leon_Bocanegra *
en tu linea. A ver si sigues leyendo y te enteras de quién ha sido condenado y quién no.
Vaya me ha puesto en el ignore, supongo que será por aquello que dije ayer de que se dedica a subir noticias y escribir gilipolleces en el primer comentario.

Solo hay que ver su perfil y ver cómo la mayoría de comentarios están en azul y la mayoría de esos con el número

www.meneame.net/user/YSiguesLeyendo/commented
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
¡ESTAMOS DANDO DINERO PÚBLICO A UNA PRODUCTORA DE TELEVISIÓN INHABILITADA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. OU YEAH!
