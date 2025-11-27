La Justicia condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de cárcel y de inhabilitación por revelar el episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco

La Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ex dueños de La Fábrica de la Tele y actuales propietarios de La Osa Producciones, productora de Malas Lenguas,Directo al Grano (La 1) y No somos Nadie en TEN...
| etiquetas: television , salvame , la 1 , telecinco
Vaya me ha puesto en el ignore, supongo que será por aquello que dije ayer de que se dedica a subir noticias y escribir gilipolleces en el primer comentario.
Solo hay que ver su perfil y ver cómo la mayoría de comentarios están en azul y la mayoría de esos con el número
www.meneame.net/user/YSiguesLeyendo/commented