La Justicia avala por segunda vez la retirada masiva de anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb

La Justicia avala por segunda vez la retirada masiva de anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en su pulso contra Airbnb y sus anuncios de pisos turísticos, avalando por segunda vez la retirada masiva de miles de ofertas que no cumplían con la normativa vigente. La medida, que afecta a 34.728 anuncios, se suma a otra resolución previa que obligó a eliminar 5.800 anuncios, y a una tercera que contemplaba el resto, completando un total de 65.000 publicaciones.

angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Y ahora que van a hacer? ¿Ponerlos en el mercado de viviendas para alquiler de larga duración?
alfre2 #1 alfre2
Listo!

Sensibles? A volar!! Adelaaaaaaante... con el borrado!
sotillo #2 sotillo
#1 En Madrid no, que hay cañas
#5 nach_et
Pues nada, como la ley establece la necesidad del NRA solo para poner anuncios en plataformas que hacen de intermediación en el pago (Airbnb, Booking,...) veremos cómo se llena Milanuncios y Wallapop de esos mismos anuncios dónde no hay control y la ley no pone restricciones
juliusK #4 juliusK
Emmm... ¿Las decisiones judiciales son decisiones judiciales o anuncios de subastas? Lo digo porque si está vez tampoco les hacen caso y queda otra vez desierta, a la tercera va a salir tirado de precio.
Thornton #6 Thornton
#4 La justicia (en este caso y en el del churri de Ayuso) es socialcomunistabolivariana. :troll:
