La Justicia avala por segunda vez la retirada masiva de anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en su pulso contra Airbnb y sus anuncios de pisos turísticos, avalando por segunda vez la retirada masiva de miles de ofertas que no cumplían con la normativa vigente. La medida, que afecta a 34.728 anuncios, se suma a otra resolución previa que obligó a eliminar 5.800 anuncios, y a una tercera que contemplaba el resto, completando un total de 65.000 publicaciones.