La Justicia avala que no sea delito presionar entre rezos a las mujeres que abortan: "Hay que perimetrar las clínicas"

Las dos primeras sentencias que evalúan la aplicación del nuevo delito contra el acoso antiabortista creado en 2022 absuelven a una veintena de acusados mientras las expertas advierten de que el precepto puede ser ineficaz y apuestan por la creación de "zonas de seguridad" alrededor de los centros
| etiquetas: aborto , elección , acoso , laicismo
Entre sus acciones, está la de rezar a escasos metros de los centros, pero también exponer pancartas, intentar convencer a las mujeres de que no aborten o darles fetos de juguete y folletos con información falsa en los que les prometen “ayuda” si siguen con su embarazo.
Creen que sus creencias son verdades sagradas dictadas por su dios inventado. No dudarán en imponerlas a todo el mundo, incluidos los que no se creen sus mentiras.
Pero luego en los titulares aparece con frecuencia que sancionarán a quien rece frente a una clínica abortiva.
"se trató de una mujer que estuvo durante una hora rezando frente a la clínica “mirando fijamente al interior” a través de la cristalera y a las personas que entraban y salían mientras “elevaba el tono ante” ellas".
Miraba fijamente y elevaba el tono, si con estos actos no le aplican PPR es que no hay justicia.
Claramente están enfermos de la azotea.
(normalmente un juez de misa todos los domingos) rezar, rezar... no lo encuadra en ninguno de ellos. Así vamos.