La Justicia avala que no sea delito presionar entre rezos a las mujeres que abortan: "Hay que perimetrar las clínicas"

Las dos primeras sentencias que evalúan la aplicación del nuevo delito contra el acoso antiabortista creado en 2022 absuelven a una veintena de acusados mientras las expertas advierten de que el precepto puede ser ineficaz y apuestan por la creación de "zonas de seguridad" alrededor de los centros

#1 kaos_subversivo
Me imagino entonces que manifestarse en la puerta de las iglesias los domingos, tampoco
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 O manifestarse a su lado cagándose en su puto dios.
#13 VFR
#4 igual te llevas una sorpresa
#6 Eukherio
#1 La verdad es que me gustaría ver qué pasa si un grupo se para en la entrada de una iglesia antes de la hora de misa todos los días y le dice a todos los que entran que se están equivocando, que Dios no existe y que tienen folletos sobre el tema.
#15 VFR *
#6 tipo erasmo?
#17 Eukherio
#15 Sería más estilo Lutero, ¿no? Por lo de andar dejando cosas en las puertas de las iglesias. Aunque de ahí salió el protestantismo, que hoy en día es bastante más jodido que el catolicismo por aquello de que respeta la codicia.
#8 poxemita
#1 hombre, se supone que a la iglesia no van a abortar.
#11 malditopendejo
#8 peor aún, van a hacer rituales caníbales.
NoPracticante #9 NoPracticante
#1 Una buena misa negra o aquelarre con orgía cuando venga el papa. Veremos lo tolerantes que son.
ur_quan_master #18 ur_quan_master
#1 o manifestarse a la puerta del juzgado de jueces objetores de cumplir la ley por sus creencias religiosas.
#3 Mosquitón
Los "escraches" de derechas no se penalizan. Acordaos del acoso en la casa del Coletas.
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Copio

Entre sus acciones, está la de rezar a escasos metros de los centros, pero también exponer pancartas, intentar convencer a las mujeres de que no aborten o darles fetos de juguete y folletos con información falsa en los que les prometen “ayuda” si siguen con su embarazo.


Creen que sus creencias son verdades sagradas dictadas por su dios inventado. No dudarán en imponerlas a todo el mundo, incluidos los que no se creen sus mentiras.

Relacionada

www.meneame.net/story/sentencia-caso-askabide-avala-acoso-ultra-clinic
#12 VFR
mientras reces no hay problema
#5 DenisseJoel
> La norma prevé penas de entre tres meses y un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes acosen a las mujeres con actos “molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que menoscaben la libertad de quienes acuden a abortar.

Pero luego en los titulares aparece con frecuencia que sancionarán a quien rece frente a una clínica abortiva.
NoPracticante #10 NoPracticante
Como se nota que la mayoría de los jueces han entrado por opusición
#19 Suleiman
Que van a decir estos jueces cristianos de derechas....
#7 poxemita
Esto es intolerable:
"se trató de una mujer que estuvo durante una hora rezando frente a la clínica “mirando fijamente al interior” a través de la cristalera y a las personas que entraban y salían mientras “elevaba el tono ante” ellas".

Miraba fijamente y elevaba el tono, si con estos actos no le aplican PPR es que no hay justicia.
#14 malditopendejo
#7 a gente así lo que habria que aplicarle es la lobotomía.

Claramente están enfermos de la azotea.
Lamantua #20 Lamantua
Igual es que hay togas en esas manifestaciones. :troll:
#16 angar300
El que hizo la ley pensó que poniendo "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" era suficiente... y el que la interpreta
(normalmente un juez de misa todos los domingos) rezar, rezar... no lo encuadra en ninguno de ellos. Así vamos.
