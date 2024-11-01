La Junta desahucia en Jerez a Enrique, con una pierna amputada y una hija menor: "Mi casa era una trampa"

Enrique Morales, vecino de Jerez, afronta un desahucio en un mes pese a su extrema vulnerabilidad. Tiene una pierna amputada, movilidad muy limitada y vive con una pensión de 640 euros. Espera desde hace más de 2 años el reconocimiento oficial de discapacidad. Llegó a esta vivienda tras múltiples operaciones, al no estar adaptada la casa en la que vivía. Aunque paga todos los gastos y ha pedido regularizar su situación, la Junta no le ofrece alternativa, porque la vivienda estaba alquilada al padre de su hermano que ahora está en una residencia