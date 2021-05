«Junqueras, traidor, púdrete en la prisión»

Junts no investirá ni por las malas a Pere Aragonès. Con esta pulsión en sus filas es inviable. Y eso me hace sentir molesto, decepcionado, engañado y con profunda vergüenza hacia cierta clase política que han convertido en un juego de mal perder los resultados de las elecciones catalanas. El infantilismo político de los que se comportan como el adolescente maleducado de casa buena al que los "papas" nunca le tienen un "no" por respuesta.