Julio Anguita: "Soy alienígena, un antisistema hasta la raíz"

- Tú ya tienes una trayectoria, Julio. - Sí, una trayectoria con sus luces y sus sombras: una ejecutoria de lucha. Yo he sido y soy un rebelde esencialmente, no asumo este Sistema, no soy de esta sociedad, soy alienígena, no estoy de acuerdo con ella en absoluto. Me rebelo contra sus valores, del consumismo, de la explotación, del cinismo. Lo siento, no lo puedo soportar y lucharé contra ella en la medida que pueda. - Queda claro que eres un antisistema. - Totalmente, hasta la raíz más profunda