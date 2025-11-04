Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo | La jefa de prensa de la Fiscalía declara que Ayuso intentó “extender una sombra de sospecha” sobre la institución antes de la fil

Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General, ha declarado que el día 12, la víspera de la filtración por la que se investiga a García Ortiz, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó “extender una sombra de sospecha” sobre la Fiscalía con declaraciones en las que cuestionaba a la fiscal de Madrid. Luego ha relatado cómo se gestó la nota de prensa en la que se desmintió el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, para la que se recabaron varios correos del caso de Alberto González Amador