Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo | La jefa de prensa de la Fiscalía declara que Ayuso intentó “extender una sombra de sospecha” sobre la institución antes de la fil

Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General, ha declarado que el día 12, la víspera de la filtración por la que se investiga a García Ortiz, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó “extender una sombra de sospecha” sobre la Fiscalía con declaraciones en las que cuestionaba a la fiscal de Madrid. Luego ha relatado cómo se gestó la nota de prensa en la que se desmintió el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, para la que se recabaron varios correos del caso de Alberto González Amador

| etiquetas: jefa prensa fiscalía , maría del mar hedo , juicio fiscal general , ayuso
Desideratum #1 Desideratum *
Cada día que pasa se demuestra que el Partido Popular ha convertido a todas las instituciones de Madrid en una auténtica fosa séptica con un nivel de podredumbre inasumible en una supuesta democracia.

Lo curioso es que se van sabiendo cositas y cada hora que transcurre del juicio se pone en evidencia que habría que juzgar inmediatamente al juez Hurtado por prevaricación, nada más que el Fiscal General sea absuelto.
Desideratum #3 Desideratum *
Copio y pego a continuación un comentario excelente de Power Ranger en la noticia de El País:

""""Almudena Lastra (Fiscal superior de Madrid y con evidentes simpatías con María Isabel Diaz Ayuso) debe ser procesada, por cuanto todo hace pensar que conocía los hechos que se investigan ANTES que el propio FGE. Este caso se va a convertir en el más paradigmático de lawfare, como batalla intestina en la Justicia de España y un AUTÉNTICO ESCÁNDALO EN LA UE. Quedará clara nuevamente la profundísima corrupción del PP madrileño y el daño inmenso a las instituciones del Estado que perpetra de manera sistemática.""""
#4 Jodere
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, menuda hija de frutas es. quiere coger puesto de fiscal general
ipanies #5 ipanies
La organización delictiva y sus secuaces se cagan, se mean y escupen en todas las instituciones que pueden resultar molestas para sus fechorías.
Hay que dar gracias a sus votontos.
#2 Quillotro
Y esta no tiene el pelo blanco...
