Jugando a ser Dios: el asesinato de Ahmed Bouchiki por parte del Mossad [Eng]

21 de julio de 1973, en la tranquila ciudad noruega de Lillehammer, dos sicarios del Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, aparecieron y dispararon al hombre en el torso y la cabeza antes de marcharse tan rápido como habían llegado. El hombre asesinado esa noche era Achmed Bouchiki, un camarero y limpiador marroquí que, aparte de su parecido con el presunto terrorista Ali Hassan Salameh, no tenía nada que ver con el terrorismo en Oriente Medio. Inicialmente, el Mossad creyó haber alcanzado un gran éxito

| etiquetas: mossad , achmed bouchiki , operación ira de dios
4 comentarios
javibaz #1 javibaz
Cinco de los seis agentes fueron condenados a prisión, con penas que oscilan entre uno y cinco años y medio. Sin embargo, después de 22 meses todos fueron indultados, probablemente a través de un acuerdo secreto entre Israel y Noruega.
Así nos luce el pelo actualmente.
ehizabai #3 ehizabai
#1 ¿A qué me suena eso de que se condene a agentes para luego indultarlos por detrás?...
Bifaz #4 Bifaz
Hay un libro titulado "Rise and kill first" donde se detalla el asesinato del inocente camarero. También se detallan cientos de otros asesinatos selectivos y operaciones canceladas como la de derribar un avión civil con 30 niños a bordo que Ariel Sharon paró en el último momento. No por los niños, sino porque descubrió en el último momento que Arafat no iba a bordo...
Torrezzno #2 Torrezzno
Menuda cagada, eso si la operación fue un éxito en general, sólo les falto pillar a Jamal Al-Gashey. La peli Munich es un peliculon
