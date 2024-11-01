Una jueza rechaza acumular las denuncias por los protocolos de no derivación en las residencias durante la pandemia

La jueza Isabel Durante, al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha rechazado la acumulación de varias denuncias presentadas en diferentes tribunales de la región por la aplicación de los Protocolos de no derivación hospitalaria a los usuarios de residencias durante la pandemia.
| etiquetas: madrid , covid , pandemia , protocolo , juicio , denuncia
"..."Todo lo relativo a ese contexto es lo que ha de constituir el objeto de investigación en cada caso, lo que servirá para determinar si cada afectado fue discriminado por denegación de asistencia sanitaria, y lo que habrá de tenerse en cuenta para valorar si la decisión adoptada en el caso concreto fue justa o injusta. De ahí que se
Amedrentando acusaciones; después un día oirás en A3 o a Ayuso, decir que sólo son cuatro denuncias.