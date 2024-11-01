edición general
Una jueza rechaza acumular las denuncias por los protocolos de no derivación en las residencias durante la pandemia

La jueza Isabel Durante, al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha rechazado la acumulación de varias denuncias presentadas en diferentes tribunales de la región por la aplicación de los Protocolos de no derivación hospitalaria a los usuarios de residencias durante la pandemia.

frankiegth
No vaya a ser que las penas no fueran asumibles... Otra noticia que apunta a que la "justicia" no es lenta por casualidad.

"..."Todo lo relativo a ese contexto es lo que ha de constituir el objeto de investigación en cada caso, lo que servirá para determinar si cada afectado fue discriminado por denegación de asistencia sanitaria, y lo que habrá de tenerse en cuenta para valorar si la decisión adoptada en el caso concreto fue justa o injusta. De ahí que se

Malinke
#1 que ya mucha gente por tiempo o dinero, no continuará con la denuncia.
reithor
¿Cual era el artículo de la constitución sobre el derecho a la justicia? Alguno habrá
Malinke
Así mucha gente que no disponga de dinero o tiempo, perderá la ocasión de seguir con la denuncia.
Amedrentando acusaciones; después un día oirás en A3 o a Ayuso, decir que sólo son cuatro denuncias.
Fartis
El que pueda, que haga.
alcama
¿ Ya han imputado a Ayuso?
