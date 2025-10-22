edición general
La jueza procesa al exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual a una empleada del club

Es el paso previo a que la justicia mande a juicio al futbolista, actualmente sin equipo. Fija una fianza de 5.000 euros al acusado en concepto de responsabilidad civil.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Llevaría un buen pedo ese día en la celebración del ascenso.
