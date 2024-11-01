edición general
Una jueza obliga a Trump a restituir la muestra sobre esclavos de la mansión presidencial de Filadelfia

"el Gobierno también afirma que la verdad ya no es evidente, sino propiedad del magistrado jefe electo y sus designados y delegados, que puede ser eliminada, ocultada o sobrescrita a su antojo. ¿Y por qué? Únicamente porque, como afirman los demandados, tiene la facultad".

Pacman #2 Pacman
Y ahora va Trump y dice que le han autorizado los jueces a restituir la esclavitud... Por los loles.
Aokromes #6 Aokromes
#2 los esclavos salen caros, hay que darles de comer, vestirlos, darles cuidados medicos, lo mejor son los becarios no remunerados, se pagan ellos todo y no cobran nada! :troll:
HeilHynkel #1 HeilHynkel
un argumento de la Administración de Donald Trump para defender la retirada de las exposiciones sobre los esclavos, alegando que "aunque muchas personas tienen una opinión firme sobre esto, otras pueden estar en desacuerdo o tener una opinión distinta. En última instancia, es en este contexto que el Gobierno decide el mensaje que quiere transmitir".



Es decir, se cuenta lo que yo digo, no la verdad. Y al que no le guste, que se joda.

Muy fascista la actitud del amigo (ahora saldrán los ofendiditos de guardia)
Pacman #3 Pacman
#1 a ver, ese es justo el argumento de muchos ofendiditos en otras cosas. Por eso se ha retirado a Apu de los Simpsons, mismamente.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Claro que sí ... es lo mismo estereotipar a un colectivo para reirse a su costa que ocultar el hecho de que EEUU estuvo secuestrando y discriminando seres humanos.

Tu eres de los de ni palestinos ni sionistas ... igualdad.
Pacman #7 Pacman
#4 es un ejemplo para que cogieras el concepto
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#1 Qué cinismo tan acojonante. lo de "otras personas pueden tener una opinión distinta". Con ese argumento tienes que desmontar TODOS los monumentos, museos y exposiciones. Ah, que usted tiene una opinión distinta sobre la química y cree en la alquimia medieval, pues quitamos el Museo de Ciencias.
