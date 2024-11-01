Una jueza imputa a un alto cargo de Mazón tras una denuncia por revelación de secretos de un colectivo LGTBI

El colectivo ve un “patrón de hostigamiento continuado” en la actuación del alto cargo. La denuncia apostilla que las manifestaciones de Soriano “han generado un perjuicio reputacional grave y sostenido en el tiempo” a Lambda, que como entidad social sin ánimo de lucro, “depende del buen nombre y la confianza institucional para renovar conciertos y subvenciones, mantener relaciones con administraciones y redes asociativas [y] obtener apoyo ciudadano, voluntariado y legitimidad pública”...