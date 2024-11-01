edición general
9 meneos
16 clics
Una jueza imputa a un alto cargo de Mazón tras una denuncia por revelación de secretos de un colectivo LGTBI

Una jueza imputa a un alto cargo de Mazón tras una denuncia por revelación de secretos de un colectivo LGTBI

El colectivo ve un “patrón de hostigamiento continuado” en la actuación del alto cargo. La denuncia apostilla que las manifestaciones de Soriano “han generado un perjuicio reputacional grave y sostenido en el tiempo” a Lambda, que como entidad social sin ánimo de lucro, “depende del buen nombre y la confianza institucional para renovar conciertos y subvenciones, mantener relaciones con administraciones y redes asociativas [y] obtener apoyo ciudadano, voluntariado y legitimidad pública”...

| etiquetas: mazon , valencia , lgtbi
7 2 0 K 86 actualidad
1 comentarios
7 2 0 K 86 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El colectivo argumenta que las afirmaciones del director general de Diversidad “no pueden entenderse como aisladas ni amparadas bajo el paraguas de la libertad de expresión” y “se realizaron con un efecto deslegitimador hacia la entidad, justo tras su denuncia pública de malas prácticas institucionales”. Además, a juicio de Lambda, se difundieron “con conocimiento de su falsedad o sin haber sido contrastadas”. Todo ello “se traduce en un daño real y directo, tanto a nivel operativo como reputacional”, concluye el escrito...
0 K 20

menéame