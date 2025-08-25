edición general
Una jueza exigirá que Kilmar Abrego García permanezca en Estados Unidos mientras impugna su deportación a Uganda (Eng)

Una jueza federal dijo el lunes que ordenará a los funcionarios que mantengan a Kilmar Abrego García en Estados Unidos mientras sopesa un nuevo desafío legal de él sobre los planes de la administración Trump de deportarlo rápidamente a Uganda.

Mangione
¡¡¡A Uganda!!!, ¡¡¡¡lo van a mandar a Uganda!!!!

Son fascistas, y como fascistas que son, son criminales, son traidores... pero ante todo son unos PUTOS SUBNORMALES más grandes que el Empire State Bulding.
themarquesito
#1 La administración Trump directamente busca venganza contra Kilmar Ábrego García por haberlos dejado en ridículo. La fiscalía federal en Tennessee le ofreció un acuerdo a Kilmar consistente en aceptar una conformidad penal y a cambio lo deportaban a Costa Rica donde lo recibirían como refugiado político; de no aceptar, lo deportarían a Uganda por las malas.
Kilmar no aceptó, ya que de ninguna manera tenía intención de declararse culpable de unos cargos penales inventados, y ahora intentan mandarlo a Uganda, ignorando abiertamente los cargos penales presentados en su contra.
UNX
#2 Espero que le salga bien, la administración Trump va a acabar desmontando la justicia del país en poco tiempo.
Verdaderofalso
#1 se llama venganza.

Y soy Abrego y la denuncia que les meto iba a ser histórica
omega7767
¿no era defenderse del gobierno una de las derechos a poseer armas en EEUU? Pues parece necesario :troll:
