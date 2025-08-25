Una jueza exigirá que Kilmar Abrego García permanezca en Estados Unidos mientras impugna su deportación a Uganda (Eng)

Una jueza federal dijo el lunes que ordenará a los funcionarios que mantengan a Kilmar Abrego García en Estados Unidos mientras sopesa un nuevo desafío legal de él sobre los planes de la administración Trump de deportarlo rápidamente a Uganda.
Son fascistas, y como fascistas que son, son criminales, son traidores... pero ante todo son unos PUTOS SUBNORMALES más grandes que el Empire State Bulding.
Kilmar no aceptó, ya que de ninguna manera tenía intención de declararse culpable de unos cargos penales inventados, y ahora intentan mandarlo a Uganda, ignorando abiertamente los cargos penales presentados en su contra.
Y soy Abrego y la denuncia que les meto iba a ser histórica