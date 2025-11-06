Una jueza deja en libertad a dos ladrones de relojes de lujo con 52 detenciones y condenas pendientes

Los autores del robo formaban parte de una de las bandas más activas de ladrones de relojes de alta gama de Barcelona. A pesar de que los tres acumulan un total de 72 detenciones y múltiples condenas pendientes de cumplimiento, la jueza los dejó en libertad al considerar que estaban localizables, ya que habían facilitado una dirección y un número de teléfono