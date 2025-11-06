edición general
Una jueza deja en libertad a dos ladrones de relojes de lujo con 52 detenciones y condenas pendientes

Los autores del robo formaban parte de una de las bandas más activas de ladrones de relojes de alta gama de Barcelona. A pesar de que los tres acumulan un total de 72 detenciones y múltiples condenas pendientes de cumplimiento, la jueza los dejó en libertad al considerar que estaban localizables, ya que habían facilitado una dirección y un número de teléfono

#13 Licar
#5 ¿Y tener en cuenta la reincidencia (con la alta probabilidad de que vuelvan a robar) y el no tener domicilio fijo en España (en un caso) o estar en situación irregular (en el otro), tampoco es responsabilidad de la juez? ¿O el tener en cuenta que no han facilitado la recuperación del reloj? No sé, me parece que se ha dejado demasiadas cosas en el tintero.
#1 Licar
La ley no será la mejor posible, pero con jueces así no hay ley dura...
#4 Almirantecaraculo
#1 a quien si no le compran los relojes a buen precio?
#5 StuartMcNight
#1 Los deja en libertad.... a la espera de juicio. Que es lo normal.

Si tienen otras penas de carcel pendientes no es trabajo de la juez que esta instruyendo este robo hacerlas cumplir. Si no se ha ordenado la entrada en presion por delitos anteriores habra que pedirle explicaciones a quien tenga que dar esa orden.
#2 pitercio
No sé yo si se les pasará la hora de ir a firmar al juzgado cada semana.
#7 omega7767
#2 estoy seguro que son muy puntuales
#3 SegarroAmego
Luego tenemos la Warcelona que tenemos.... en fin
#15 oricha_1
#3 En este pais sale muy barato delinquir

Mira por gente como #6 es que tenemos un pais de ladrones y gente mediocre . Premiando el robo.
SI piensas así como #6 , ¿qué crees que pasará cuando te den un puesto de político o con acceso a recursos públicos? ¿Qué crees que pasa ? ¿Robarán o no ?
#8 Mas bien para tener a la gente entretenida y con miedo. Quien va a levantar cabeza o mejorar su vida si tienes que dedicar parte de tu tiempo a defenderte de mangantes?  media
#16 angelitoMagno
Alguien que piense como yo no debería robar cuando llegue a un cargo público, lo que haría sería una reforma fiscal progresiva y medidas regulatorias sobre el mercado del turismo.

Jajajaja, el tal oricha me responde y me mete en ignore para que no le pueda responder. Menudo bochorno xD xD
#6 angelitoMagno
El último golpe de la banda fue el robo de un Rolex valorado en 15.000 euros a un turista francés. El juzgado de instrucción número 2, en funciones de guardia, los dejó en libertad al considerar que el robo fue consumado con “violencia mínima”.

Poca violencia (entonces casi que sería hurto, no robo), roban a ricos, ahuyentan al turismo. Yo les daría la medalla de Lenin al mérito.
#9 omega7767
#6 yo les cortaría la mano, la primera vez, la otra mano la segunda vez, y les daría un premio la tercera vez ... pq robar sin manos tiene tela
#11 omega7767
estos ladrones se saben lo pasivas que son nuestras leyes

mano dura de una vez
#10 GeneWilder
Jueza con perspectiva de clase.
#12 mefistófeles
Igual no es la jueza quien les deja en libertad, si no las leyes que tenemos y que ella debe aplicar.

Distinto es lo que el pueblo llano opinemos de esas leyes, claro.
#14 omega7767
#12 yo no se mucho de justicia, pero sería lógico que si pudiera enviarlos a prisión. Especialmente, sería interesante saber porque no están cumpliendo las sentencias pendientes.

Pregunté a IA y dice que si, la jueza podria haberlos mandado a prisión (3. Evitar que el investigado cometa otros hechos delictivos** (riesgo de **reiteración delictiva**).). Osea, metedura de pata de la jueza. Mañana estarán robando más

Te pongo el rollo de IA por si te interesa, está muy bien con cosas que no…   » ver todo el comentario
#17 Dene
#12 la ley permite la prision provisional si hay riesgo de reincidencia. aqui, parece bastante claro, visto el historial
#18 Brill
En libertad no, será en libertad con cargos, que no es lo mismo.

Pero hay que crear relato para justificar a la ultraderecha que nos vendrá.
#19 gershwin
#18 con 52 detenciones y condenas previas y siguiendo robando.. y uno en situación irregular... y las leyes no se cambian o no se ejecutan... pues la realidad hace ese trabajo para la ultraderecha sin relato
#8 aupaatu
Da la sensación que a los jueces les interesa la inseguridad ciudadana para justificar la presencia policial, potenciar la videovigilancia y dar chance a los seguros.
