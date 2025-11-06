Una jueza deja en libertad a dos ladrones de relojes de lujo con 52 detenciones y condenas pendientes

Los autores del robo formaban parte de una de las bandas más activas de ladrones de relojes de alta gama de Barcelona. A pesar de que los tres acumulan un total de 72 detenciones y múltiples condenas pendientes de cumplimiento, la jueza los dejó en libertad al considerar que estaban localizables, ya que habían facilitado una dirección y un número de teléfono
| etiquetas: relojes de lujo , reincidencia , barcelona
Si tienen otras penas de carcel pendientes no es trabajo de la juez que esta instruyendo este robo hacerlas cumplir. Si no se ha ordenado la entrada en presion por delitos anteriores habra que pedirle explicaciones a quien tenga que dar esa orden.
Mira por gente como #6 es que tenemos un pais de ladrones y gente mediocre . Premiando el robo.
SI piensas así como #6 , ¿qué crees que pasará cuando te den un puesto de político o con acceso a recursos públicos? ¿Qué crees que pasa ? ¿Robarán o no ?
#8 Mas bien para tener a la gente entretenida y con miedo. Quien va a levantar cabeza o mejorar su vida si tienes que dedicar parte de tu tiempo a defenderte de mangantes?
Jajajaja, el tal oricha me responde y me mete en ignore para que no le pueda responder. Menudo bochorno
Poca violencia (entonces casi que sería hurto, no robo), roban a ricos, ahuyentan al turismo. Yo les daría la medalla de Lenin al mérito.
mano dura de una vez
Distinto es lo que el pueblo llano opinemos de esas leyes, claro.
Pregunté a IA y dice que si, la jueza podria haberlos mandado a prisión (3. Evitar que el investigado cometa otros hechos delictivos** (riesgo de **reiteración delictiva**).). Osea, metedura de pata de la jueza. Mañana estarán robando más
Te pongo el rollo de IA por si te interesa, está muy bien con cosas que no… » ver todo el comentario
Pero hay que crear relato para justificar a la ultraderecha que nos vendrá.