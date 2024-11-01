edición general
Jueza declara ilegal la suspensión de fondos de investigación de Trump a Harvard

Una jueza federal de Estados Unidos falló el miércoles que el Gobierno del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al congelar más de 2,200 millones de dólares en subvenciones destinadas a investigación en la Universidad de Harvard. La magistrada Allison Burroughs, de Boston, determinó que la Administración violó los derechos de libertad de expresión de la institución y que utilizó el antisemitismo como pretexto para un ataque selectivo y motivado ideológicamente contra la universidad.

