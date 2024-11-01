"El juez Peinado demanda a Ekaizer": Ernesto responde: "No le tengo miedo"  

Ekaizer, valiente, responde al juez sobre la noticia de que Peinado demanda a Antón Losada, Pablo Iglesias, Óscar Puente y Ekaizer. "Conseguí dejar sin efecto la imputación de Güemes". Ekaizer también habla de la "operación" de Felipe González contra el gobierno de Pedro Sánchez.
| etiquetas: ernesto ekaizer , juez peinado , jesus cintora , demanda
¿Qué haces cuando todo el mundo sabe que el sistema judicial cubre a elementos claramente disruptivos? porque el historial de la judicatura es para mear y no echar gota, asumir que habrá metida de mano para que el resultado sea tan injusto como las futuribles demandas es bastante lógico.
Con presupuesto publico, te puede arruinar la vida. No entenderlo es el problema creo yo.
Prácticamente nada. A Peinado le sale gratis hacer esta demanda y queda como un defensor de su honor, si conociera lo que significa esa palabra.
Y si la gana es un aviso a navegantes para que mantengan la boca cerrada.
Tiran de recortes de periódico para realizar investigaciones prospectivas y tiran contra los periodistas que lo critican.