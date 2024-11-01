edición general
"El juez Peinado demanda a Ekaizer": Ernesto responde: "No le tengo miedo"

Ekaizer, valiente, responde al juez sobre la noticia de que Peinado demanda a Antón Losada, Pablo Iglesias, Óscar Puente y Ekaizer. "Conseguí dejar sin efecto la imputación de Güemes". Ekaizer también habla de la "operación" de Felipe González contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Al ser una cuestión que se debe de resolver entre "compañeros", posiblemente estemos ante uno de los mayores ataques en contra de la libertad de expresión que se hayan sufrido durante la democracia.
Ajusticiator #4 Ajusticiator
#2 El problema es la indefensión. ¿Qué puede hacer un ciudadano contra un sistema de amigotes en el que todos los que tienen poder de decisión, defensa o intereses en general forman parte del mismo colectivo?

¿Qué haces cuando todo el mundo sabe que el sistema judicial cubre a elementos claramente disruptivos? porque el historial de la judicatura es para mear y no echar gota, asumir que habrá metida de mano para que el resultado sea tan injusto como las futuribles demandas es bastante lógico.
#6 laruladelnorte
El mercenario Nosferatu en guerra contra todo aquel que ose cantarle las verdades.
JackNorte #3 JackNorte
Yo si tendria miedo de alguien que usa la ley y la manipula para persecuciones politicas , llamame loco.
Con presupuesto publico, te puede arruinar la vida. No entenderlo es el problema creo yo.
karakol #7 karakol
La pregunta es: ¿qué pasa si Ekaizer gana la demanda?

Prácticamente nada. A Peinado le sale gratis hacer esta demanda y queda como un defensor de su honor, si conociera lo que significa esa palabra.

Y si la gana es un aviso a navegantes para que mantengan la boca cerrada.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
Supongo que llamarle puñetero no será un problema.

Tiran de recortes de periódico para realizar investigaciones prospectivas y tiran contra los periodistas que lo critican.
Kantinero #1 Kantinero
Hay que reconocer que viste mucho un curriculum ser imputado/denunciado por el Pelucas
SMaSeR #5 SMaSeR
Hoy en parecido razonables.....  media
