Un juez investiga a Sonsoles Ónega por llamar «hombre» en televisión a una exmilitar trans

En riguroso directo, la presentadora puso en duda su identidad sexual, acusándola de haber cometido «fraude» aprovechando la ley trans, refiriéndose a ella como «hombre», y terminó expulsándola del plató de malas formas. Por aquel episodio, Avellaneda se ha querellado contra Ónega, que ha sido citada a declarar el próximo 11 de noviembre por un presunto delito de discriminación con el agravante de haberse producido en un medio de comunicación social violando supuestamente el artículo 27 de la ley trans.