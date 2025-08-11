Un juez investiga a Sonsoles Ónega por llamar «hombre» en televisión a una exmilitar trans

En riguroso directo, la presentadora puso en duda su identidad sexual, acusándola de haber cometido «fraude» aprovechando la ley trans, refiriéndose a ella como «hombre», y terminó expulsándola del plató de malas formas. Por aquel episodio, Avellaneda se ha querellado contra Ónega, que ha sido citada a declarar el próximo 11 de noviembre por un presunto delito de discriminación con el agravante de haberse producido en un medio de comunicación social violando supuestamente el artículo 27 de la ley trans.
| etiquetas: ley , trans , exmilitar , discriminacion
Estos sin sentidos en ocasiones son necesarios para demostrar la enorme chorrada que es esta ley.
Pues no va el chino del bar y me dice que si quiero como siempre tostadas con jamón para desayunar y encima termina con u "señorita", he tenido que llamar a la nacional
Ahora en serio, es un tema controvertido, puedo respetar que cada uno se sienta como quiera, pero no puede exigir que los demás le traten (o se dirijan) como quiera. No hacerlo no representa per se un delito de odio per se, salvo que éste sea claro y evidente, con una intencionalidad hiriente.
PD: no he leído la noticia, quizá en este caso se pasó 3 pueblos, eso no lo sé.
"ha sido citada a declarar el próximo 11 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas (Madrid) por un presunto delito de discriminación con el agravante de haberse producido en un medio de comunicación social, violando supuestamente el artículo 27 de la ley trans."
Artículo 27. Igualdad de trato y no discriminación en la publicidad y en los medios de comunicación social.
1. Todos los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato de las personas LGTBI, evitando toda forma de discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales en el tratamiento de la información, en… » ver todo el comentario
Va a ser divertido que empiecen a desfilar delante de un juez teniendo en su contra abogados bien pagados.