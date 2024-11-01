Juez que frenó difusión de audios de Karina Milei acumula denuncias por violencia machista

Alejandro Patricio Maraniello, el juez que prohibió este lunes por pedido del Gobierno argentino la difusión de audios de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, en medio del peor escándalo de corrupción del Ejecutivo, acumula nueve denuncias en su contra. Las denuncias fueron por delitos contra la integridad sexual, violencia de género, maltrato laboral, abuso de poder, comportamiento inapropiado y manejo inadecuado de recursos públicos, entre otros.