Un juez federal impide que la ley de Arkansas que obliga a introducir los Diez Mandamientos en las escuelas (Eng)

Un juez federal impide que la ley de Arkansas que obliga a introducir los Diez Mandamientos en las escuelas entre plenamente en vigor. El juez calificó de "falso" e "intelectualmente deshonesto" el intento del Estado de imponer la doctrina cristiana en las escuelas públicas. "Todos los días, como miembros, nos ponemos de pie en el hemiciclo de la Cámara y juramos lealtad a una nación bajo Dios. En esas mismas aulas tenemos el lema 'En Dios confiamos'. No estamos diciendo a todos los estudiantes que tengan que creer en este Dios”

verocla
#0 Ha quedado algo raro el titular
ACEC
Hasta ahora solo han intentando imponer el "no matarás" con detectores de metales. No han tenido mucho éxito.
