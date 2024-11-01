Un juez dictamina que se pueden desclasificar los archivos del gran jurado sobre Ghislaine Maxwell [Ing]

Un juez federal de Nueva York ha dictaminado que el Departamento de Justicia de EE. UU. puede hacer públicos los materiales del gran jurado de la investigación sobre tráfico sexual de Ghislaine Maxwell. El juez federal Paul Engelmayer afirmó que ordenaba la publicación de los documentos debido a una ley aprobada recientemente por el Congreso, que exige al Departamento de Justicia publicar los archivos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, caído en desgracia, antes de que finalice la próxima semana.