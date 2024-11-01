Un juez dictamina que fue ilegal el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump durante las protestas en Los Ángeles

Un juez ha dictaminado este martes que el uso de tropas de la Guardia Nacional por parte de la Administración Trump durante las protestas contra la ofensiva contra la migración en Los Ángeles y el sur de California fue ilegal. California presentó una demanda alegando que las tropas enviadas a Los Ángeles durante el verano violaban una ley que prohíbe la aplicación militar de las leyes nacionales, y el fallo llega en pleno despliegue de la Guardia Nacional sobre Washington DC