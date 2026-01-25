El juez desmonta las tesis del PSOE y archiva el caso de los contratos de emergencia del SAS

El magistrado José Antonio Gómez descarta la prevaricación en las prórrogas de los contratos a dedo tras el covid, ya que atendían a "necesidades perentorias" y el Gobierno no declaró acabada la pandemia hasta julio de 2023. El caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se desinfla. El titular del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, ha archivado la causa y exculpado la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.