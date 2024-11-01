edición general
Juegos de mesa como 'medicina' para mejorar el rendimiento escolar en Valladolid

Azael Herrero, profesor universitario y experto en ‘gamificación’: “El juego genera momentos inolvidables, cercanía y conexión”. Existen tantas conexiones y recuerdos inolvidables como personas, y cada uno los genera como prefiere, o como aprende a hacerlo. Para unos, será ese salto en paracaídas que utilizaron para perder el miedo a las alturas, para otros, será ese atardecer tan sobrecogedor que le hizo sentirse minúsculo, y para Azael Herrero eso son los juegos de mesa.

sigamos, sigamos infantilizando a la población. cuando tengan que ir a la universidad o presentarse a unas oposiciones, qué van a hacer, pedir el tablero del Monopoly porque si no no se sienten motivados, no rinden y no aprenden? en serio?
