Juegos de mesa como 'medicina' para mejorar el rendimiento escolar en Valladolid

Azael Herrero, profesor universitario y experto en ‘gamificación’: “El juego genera momentos inolvidables, cercanía y conexión”. Existen tantas conexiones y recuerdos inolvidables como personas, y cada uno los genera como prefiere, o como aprende a hacerlo. Para unos, será ese salto en paracaídas que utilizaron para perder el miedo a las alturas, para otros, será ese atardecer tan sobrecogedor que le hizo sentirse minúsculo, y para Azael Herrero eso son los juegos de mesa.