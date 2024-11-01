edición general
Juego de poder de la Guerra Fría: cómo la Stasi se involucró en la creación de videojuegos [Ing]

Una nueva exposición en Berlín muestra cómo el notoriamente paranoico Estado de Alemania Oriental acogió el amanecer de los videojuegos con un entusiasmo sorprendente. Ésta incluye la única máquina recreativa de Alemania Oriental, la Poly-Play, que los visitantes pueden probar. Con paneles de madera color miel y una tipografía brillante, solo se fabricaron 2000 unidades. Pero el Poly-Play «solo fue posible con la ayuda de la seguridad del Estado», afirma Veit Lehmann, del Museo Aliado. Al carecer de experiencia en programación y mano de obra…

…el fabricante VEB Polytechnick recurrió a la Stasi en busca de ayuda. Ellos eran los que tenían «los expertos y la capacidad informática» para programar los juegos.
