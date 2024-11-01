edición general
5 meneos
74 clics
Un juego de percepción que explora cuánto se puede distinguir un color de otro, y sus implicaciones técnicas al usar ciertos valores

Un juego de percepción que explora cuánto se puede distinguir un color de otro, y sus implicaciones técnicas al usar ciertos valores

Keith Cirkel ha desarrollado como efecto colateral de un proyecto sobre CSS un juego psicofísico que consiste, explicado en plan rápido, en estimar cuál es la diferencia más pequeña que una persona puede distinguir entre dos colores. Basta ir haciendo clic en la línea vertical que separa los dos colores; no pasa nada por equivocarse por unos píxeles. A ese efecto se le conoce como JND, así que al juego lo ha llamado What's My ΔEOK JND?

| etiquetas: juego , colores , css , psicofísico , jnd
4 1 0 K 47 tecnología
1 comentarios
4 1 0 K 47 tecnología
#1 plouprou
What's My JND? 0.0041
Can you beat it? www.keithcirkel.co.uk/whats-my-jnd/?r=AZgiKP__fT37  media
0 K 9

menéame