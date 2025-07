El juego del gato y el ratón que a nadie divierte

Igual que hace 25 años, me veo escondiendo las chinas de hachís por el cuerpo. Estoy en el Viña Rock con unos porros encima, y la Guardia Civil con sus fusiles de asalto y la capacidad de amargarle a uno el festival. Me vuelven a pillar con una china y esta vez no ha sido cualquier agente, sino miembros de un cuerpo de élite de la benemérita. Un despliegue impresionante de hasta 500 agentes desplazados a este festival de música para interceptar chinas de hachís y cualquier otra droga.