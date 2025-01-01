edición general
Un jubilado deberá devolver 58.678,38 euros a la Seguridad Social después de compatibilizar la pensión con dar clases como preparador de oposiciones: la justicia lo avala

Un jubilado deberá devolver 58.678,38 euros de su pensión de jubilación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmara que se trataba de cobros indebidos al compatibilizar la prestación con un trabajo como preparador de oposiciones sin haberlo comunicado previamente. El tribunal da la razón a la Administración al señalar que incurrió en una incompatibilidad prevista en la normativa. Compatibilizar la pensión con ingresos inferiores al SMI está permitido en el régimen general, pero no en Clases Pasivas.

#2 Pitchford
Los jubilados en el régimen de clases pasivas (funcionarios) tienen muchas ventajas en el cálculo de su pensión en función de sus cotizaciones, pero en cambio no pueden complementar su pensión con ingresos inferiores al SMI, al menos sin permiso de Hacienda.
sotillo #3 sotillo
#2 Tan sencillo como pedir permiso, asesorarse antes está tan sobrevalorado en este país como leer las noticias del menéame
#1 Bottle *
Pie de foto: "Jubilado llorando". :shit:

Espero que no preparará oposiciones para la Seguridad Social.
