Un jubilado deberá devolver 58.678,38 euros a la Seguridad Social después de compatibilizar la pensión con dar clases como preparador de oposiciones: la justicia lo avala

Un jubilado deberá devolver 58.678,38 euros de su pensión de jubilación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmara que se trataba de cobros indebidos al compatibilizar la prestación con un trabajo como preparador de oposiciones sin haberlo comunicado previamente. El tribunal da la razón a la Administración al señalar que incurrió en una incompatibilidad prevista en la normativa. Compatibilizar la pensión con ingresos inferiores al SMI está permitido en el régimen general, pero no en Clases Pasivas.